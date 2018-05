Perú vs Escocia: La increíble reacción de periodista argentino al ver once de memoria de 'bicolor' [VIDEO]

El argentino Gustavo Cherquis no deja de elogiar a la selección peruana de cara al Mundial Rusia 2018. Todo esto en el programa "Fútbol Total" de DirecTV Sports. ¡No te pierdas la increíble reacción que tuvo en pleno programa!



Mientras el panel discutía que Jorge Sampaoli, técnico de Argentina, no tenía un equipo base, la producción puso el once de Perú ante Escocia en la pantalla y todo se salió de control.



"Ese es un equipo. Un equipo que viene 8 o 9, juegan todos los partidos desde hace más de un año, todos los partidos. Hacen un 4-4-2", dijo emocionado Gustavo Cherquis.

Video: Argentino elogia equipo de memoria de Perú

"¡Vamo, vamo, Perú! ¡Vamo, vamo, Perú!", cantó Gustavo Cherquis cuando sonó una música mientras hablaba del once titular de la selección peruana.