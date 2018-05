Falta muy poco para el inicio del Mundial y la selección peruana no pierde le tiempo. Este martes choca con Escocia en el Estadio Nacional de Lima, donde se despedirá de los hinchas antes de partir a Europa.



¿Qué equipo presentará Ricardo Gareca ante Escocia ? Según se pudo apreciar en los último entrenamientos en la Videna de San Luis, Perú alinearía un once similar al que jugó ante Croacia e Islandia.



El portero Carlos Cáceda se mantendría en el arco de la selección peruana, esto porque Pedro Gallese (titular en las Eliminatorias) aún no se recupera de su lesión.



Revisa la galería y conoce el posible once que Ricardo Gareca mandará en el Perú vs Escocia con miras al Mundial Rusia 2018 en condición de local.



¿Y ESCOCIA?



Escocia: McGregor; Fraser, Hendry, McKenna, Mulgrew; Douglas, Ritchie, Armstrong, McGinn; McTominay, Phillips.