Perú vs Escocia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Amistoso en el Nacional rumbo al Mundial Rusia 2018

Perú vs Escocia EN VIVO EN DIRECTO . La 'Blanquirroja' recibe este martes al 'Ejército de Tartán' en el Estadio Nacional de Lima en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por las señales de América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Escocia vía Internet? Trome.pe . , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Perú buscará su tercer triunfo en el año frente a Escocia en condición de local. Esto tras 2 victorias en tierras norteamericanas frente a Croacia (2-0) e Islandia (3-1).



El Perú vs Escocia también significará la despedida del cuadro de Ricardo Gareca antes de partir a Europa, donde disputará otros 2 amistosos previo al Mundial Rusia 2018.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 8:00

España / 3:00 a.m. (del 30 de mayo)

México / 8:00 p.m.

Colombia / 8:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

Argentina / 10:00 p.m.

Ecuador / 8:00 p.m.

Bolivia / 9:00 p.m.

Brasil / 10:00 p.m.

Los Ángeles / 6:00 p.m.

Nueva York / 9:00 p.m.

Venezuela / 9:00 p.m.



Sin la presencia de Paolo Guerrero por sanción, Perú presentaría un equipo prácticamente similar al que usó en sus anteriores amistosos. Incluso mantendría a Carlos Cáceda en el arco, pues Pedro Gallese (titular en las Eliminatorias), aún presenta molestias musculares.



Escocia , que no podrá contar con lateral izquierdo Andy Robertson del Liverpool, mandará a su delantero estrella del West Bromwich de la Premier League, Matt Phillips.



Perú y Escocia ya se vieron las caras en décadas pasadas. Fue en el Mundial 1978, cuando los peruanos vencieron 3-1 con doblete de Cubillas y otro de Cueto.

Perú vs Escocia : Alineaciones probables



Perú : Cáceda; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Carrillo; Cueva, Farfán.



Escocia : McGregor; Fraser, Hendry, McKenna, Mulgrew; Douglas, Ritchie, Armstrong, McGinn; McTominay, Phillips