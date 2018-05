Perú vs Escocia EN VIVO Fecha, hora y canal de TV ONLINE amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018

Perú vs Escocia EN VIVO . La selección peruana que dirige Ricardo Gareca se despedirá de nuestro país ante el cuadro europeo, para luego partir a Europa con miras al Mundial Rusia 2018. ¡Revisa todos los detalles del partido!



¿Qué día y dónde se jugará el Perú vs Escocia ? El encuentro se llevará a cabo este martes 29 de mayo en el Estadio Nacional de Lima que seguro lucirá un lleno impresionante de hinchas de la 'bicolor'.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Escocia ? En Perú y Colombia arrancará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina irá a las 10:00 p.m. A continuación revisa los horarios en otros países.

Perú / 8:00

España / 3:00 a.m. (del 30 de mayo)

México / 8:00 p.m.

Colombia / 8:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

Argentina / 10:00 p.m.

Ecuador / 8:00 p.m.

Bolivia / 9:00 p.m.

Brasil / 10:00 p.m.

Los Ángeles / 6:00 p.m.

Nueva York / 9:00 p.m.

Venezuela / 9:00 p.m.



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Escocia ? Los encargados de pasar el amistoso en nuestro país son América TV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable).



¿Vas a seguir el Perú vs Escocia vía Internet? No te olvides que Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones. No te lo pierdas.