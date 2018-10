Perú vs Estados Unidos: El Himno Nacional estalló en Connecticut con los hinchas peruanos

Perú vs Estados Unidos : Los hinchas y jugadores entonaron el Himno Nacional en el estadio Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field de Connecticut y sus notas emocionaron a todos los peruanos.



En la ceremonia protocolar del partido Perú vs Estados Unidos el Himno Nacional sonó con vitalidad e igualó el estruendo del Himno estadounidense del equipo local.



Unos 30 mil peruanos se dieron cita al estadio para alentar a la selección peruana que el viernes pasado venció 3-0 a Chile en Miami con doblete de Pedro Aquino.



Para este encuentro, el técnico Ricardo Gareca arrancó con este equipo titular: Carvallo, Ramos, Advíncula, Callens, Loyola, Hurtado, Tapia, Flores, Peña, Ruidíaz y Polo.

