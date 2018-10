Perú vs Estados Unidos: UNO X UNO, así los vimos tras empate 1-1 en amistoso FIFA

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



Perú igualó 1-1 ante Estados Unidos en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field de Connecticut en partido amistoso internacional por fecha FIFA. Edison Flores marcó a los 85' y salvó de la derrota tras el tanto de Sargent 49'. Aquí el análisis uno por uno de los jugadores de la blanquirroja.

ASÍ LOS VIMOS:



José Carvallo : No tuvo mucho trabajo y en el gol local la pelota se desvía en Tapia y lo descoloca. Seguirá siendo el tercer golero.



Luis Advíncula: No se lució como ante Chile, pero fue la salida más clara. Intentó combinar con Andy Polo por derecha y en varios momentos lo logró.



Christian Ramos: Se tuvo que multiplicar por el flojo partido de su compañero de zaga. Perdió la marca en el gol de Sargent.



Alexander Callens: Desastroso. Totalmente perdido para la marca y cobertura. Se dejó ganar 'mano a mano' y cometió una infantil falta que generó el gol local.



Nilson Loyola: Otro del que se extraña su llamado. Su mal año en Melgar lo traslada a la selección donde no aporta ni salida ni buen pase.



Renato Tapia: Si bien la entrega bien, no acelera con algún servicio distinto. No recibió apoyo de Peña en la marca y eso limitó su accionar.

Perú 1-1 Estados Unidos: Goles y resumen (TV: Movistar Deportes)

Sergio Peña : Extraviado como volante en primera línea. Sin recuperación, ni pase seguro. Su convocatoria no parece tener fundamento.



Andy Polo: El mejor. Atrevido, encarador y con confianza. Su traspaso a la MLS le ha convertido en un jugador con mejores decisiones. Tiro al palo y pase gol.



Paolo Hurtado: Más allá del golpe a la rodilla que sufrió, el 'caballito' nunca encontró su lugar en el campo y no aportó en la creación.



Edison Flores: Además del gol del empate, 'orejas' tuvo buenas y malas en el partido. Aún no es el futbolista que se lució en las eliminatorias.



Raúl Ruidíaz: No puede ser el '9' de la selección. No gana por fuerza y menos por arriba. Si no le dan una pelota con ventaja es uno menos y aún teniéndola falla.

LOS QUE ENTRARON



Johan Madrid : Regular encuentro del hombre de Sporting Cristal. Le faltó más atrevimiento para llegar y sacar el centro. Se deshizo rápido de la pelota.

Yordy Reyna : Interesante su ingreso. Si bien le faltó jugar un poco más dentro del área, se mostró para el toque en profundidad y aportó.

Pedro Aquino : Volvió a demostrar que está en mejor nivel que Renato Tapia. Con su ingreso ganamos la volante y quitó la pelota que acabó en gol nuestro.

Yoshimar Yotún : Otro que parece irreemplazable en el once titular. Gareca lo mandó al campo y tuvimos mucho mejor traslado de pelota.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.