Perú vs Estados Unidos EN VIVO Alineaciones ONLINE del amistoso en Connecticut por fecha FIFA

Perú vs Estados Unidos EN VIVO. Tras su gran victoria ante Chile, la 'Blanquirroja' se medirá con 'Los Yankees' en la ciudad de Connecticut, Estados Unidos, por fecha FIFA.



Perú, que está invicto jugando en Estados Unidos en este 2018 (3 victorias de 3 partidos), irá por un nuevo triunfo cuando choque con el dueño de casa.



Revisa la galería y conoce el posible once de Ricardo Gareca para el Perú vs Estados Unidos por fecha FIFA. ¿Volverá a poner a los mismos protagonistas del cotejo con Chile?

¿Cómo jugaría Estados Unidos?



Estados Unidos : Teffen; Yedlin, Miazga, Brooks, Robinson; Bradley, Acosta, Weah, Green; Saief y Wood.