Perú vs Estados Unidos EN VIVO Día, horarios y canales de TV del amistoso por fecha FIFA

Perú vs Estados Unidos EN VIVO. El equipo de Ricardo Gareca, luego de su gran victoria ante Chil e, se medirá con 'Los Yankees' de visita en amistoso por fecha FIFA. En esta nota conoce el día, horarios y canales del partido. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Perú vs Estados Unidos? El encuentro será el martes 16 de octubre en el Rentschler Field de Connecticut, que seguro lucirá un marco impresionante de hinchas de ambas escuadras.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Estados Unidos? En Perú y Colombia arrancará a las 6:30 p.m.. Mientras que en Argentina y Chile irá a las 8:30 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 1:00 a.m. del 17 de octubre

Argentina / 8:30 p.m.

Chile / 8:30 p.m.

Uruguay / 8:30 p.m.

Paraguay / 8:30 p.m.

Venezuela / 7:30 p.m.

Ecuador / 6:30 p.m.

Colombia / 6:30 p.m.

Perú / 6:30 p.m.

México / 6:30 p.m.

Estados Unidos / 7:30 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Estados Unidos? Los encargados de transmitir el choque son Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta). Si estás en Estados Unidos lo puedes ver por Univisión Deportes.



¿Vas a seguir el Perú vs Estados Unidos vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. Imperdible.