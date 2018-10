Perú vs. Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO. La selección peruana va por una nueva victoria ante los yankees este martes 16 de octubre desde la 7:05pm. en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field de Connecticut. Los 'Tigres' de Ricardo Gareca dejan atrás el histórico 3-0 ante Chile para enfrentarse a un nuevo desafío que es derrotar a la selección norteamericana, que cayó derrotado 4-2 ante Colombia. El partido lo transmitirá en Latina y Movistar Deportes (Perú). Para Latinoamérica lo hará ESPN 2. Si estás en Estados Unidos, podrás ver el duelo vía Univision Deportes , Univision NOW , UniMás y para Europa y Asia será beIN Sports.



Este Perú vs. Estados Unidos es para la bicolor un duelo de preparación con miras a Copa América Brasil-2019 y el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar-2022. Mientras que para los americanos, es el partido ideal previo a la Copa de Oro-2019 y también en Qatar.



La tierra del 'Tío Sam' ha sido escenario de partidos preparatorios para Perú antes del Mundial y donde la selección peruana no ha perdido en lo que va del año. En marzo le ganó al subcampeón del mundo, Croacia (2-0) y a Islandia (3-1) y el pasado viernes goleó 3-0 a Chile.

Sin embargo, en su gira por Europa la suerte no le sonrió y Perú cayó ante Holanda y Alemania en tierras europeas, ambos 2-1.



Ahora el histórico triunfo ante Chile ha quedado atrás y con cinco jugadores que militan en el fútbol local, los dirigidos por Ricardo Gareca quieren cerrar el mes de octubre con otro buen resultado y los jugadores saben y conocen el camino para hacerlo.

Perú vs. Estados Unidos se transmitirá en territorio peruano por los canales Latina y Movistar Deportes. En Estados Unidos y Latinoamérica los encargados de la transmisión serán: ESPN2 , Univision Deportes , Univision NOW , UniMás.





Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia Watch ESPN Australia

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur

Internacional Bet365

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Para el Perú vs. Estados Unidos , la blanquirroja no contará sin sus goleadores Jefferson Farfán, lesionado, y Paolo Guerrero, suspendido, y que en Chile no se hicieron extrañar gracias al doblete de Pedro Aquino y el gol con ayuda de André Carrillo.



La última vez que Perú y Estados Unidos se enfrentaron fue el 4 de septiembre de 2015. Los norteamericanos ganaron 2-1 en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de Washington y Dave Sarachan sabe que el compromiso ante los peruanos será una dura prueba.

Estados Unidos cayó la semana pasada ante la Colombia de James Rodríguez y Radamel Falcao por 4-2. Los goles estadounidense fueron obra de Kellyn Acosta y Bobby Wood y para el Perú vs. Estados Unidos no está dispuesto a ceder ningún espacio y han estudiado al equipo inca.



Además que tendrá de regreso al veterano Michael Bradley.

Posibles alineaciones:



Perú: Pedro Gallese - Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Christian Ramos, Luis Advíncula - Christian Cueva, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo - Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca.



Estados Unidos: Zackary Steffen - DeAndre Yedlin, Matt Miazga, John Brooks, Antonee Robinson - Tim Weah, Michael Bradley, Julian Green, Kellyn Acosta, Kenny Saief - Bobby Wood. DT: Dave Sarachan.