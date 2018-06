Perú vs Francia: "No me importa si los peruanos son chiquitos y rápidos" [VIDEO y FOTOS]

Mientras la selección peruana alista todos los detalles para su segundo duelo en el Grupo C de Rusia 2018 , la selección de Francia ya tiene más que estudiado el funcionamiento de la 'Blanquirroja' y Benjamín Pavard, lateral derecho del cuadro galo, no dudó en confirmarlo.



El defensor de la selección de Francia no tuvo reparos en calentar el encuentro ante la selección peruana , su rival este jueves en Ekaterimburgo. "Que (los peruanos) son grandes, pequeños, rápidos, técnicos... No me importa, no le presto atención a eso. Los estudié, sé cómo van a jugar, conozco sus gestos técnicos. Estoy listo", dijo Bejamin Pavard, quien tiene la mete puesta en llegar a al final de Mundial Rusia 2018 .



El zaguero del Stuttgart conocido por su mal carácter, no ahorró palabras para referirse a la selección peruana. “No debemos sentirnos presionados, la presión recaerá sobre ellos. Estamos listos para Perú, sabiendo que va a ser un partido difícil”, comentó el defensor de la selección de Francia tras el entrenamiento del lunes. “Tendrán deseos de ganar tras perder su primer juego, por lo que no será fácil".

Samuel Umtiti : "On va monter en puissance"

➡️ Le défenseur tricolore revient sur la victoire des Bleus face à l'Australie et se projette sur la prochaine rencontre https://t.co/r2VGo4H7ke pic.twitter.com/znRKhYt60w — Equipe de France (@equipedefrance) 18 de junio de 2018

En tanto, durante la práctica de la selección de Francia que estuvo más que restringida para la prensa, se pudo observar que atacante Antoine Griezmann, el defensa Samuel Umtiti y el volante ofensivo Thomas Lemar no se encuentran en su mejor forma física a sol tres días del duelo contra la selección peruana .



Los tres elementos de la selección de Francia participaron con normalidad en el calentamiento con sus compañeros, pero no en la sesión colectiva con balón. Trabajaron separados por "pequeños problemas" sin gravedad y en principio regresarán a la práctica colectiva recién este martes.