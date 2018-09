Perú vs Holanda: UNO X UNO, así los vimos tras derrota 2-1 en Ámsterdam

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



La selección peruana perdió 2-1 ante Holanda tras adelantarse en el marcador en el primer tiempo, en partido amistoso internacional válido por la fecha FIFA, que se disputó en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam.

Así vimos Uno X Uno a los jugadores de la selección peruana ante Holanda:



Pedro Gallese : Salvador en el segundo tiempo. No tuvo nada que hacer en los goles del cuadro local.

Luis Advíncula : Controlado y bien cubierto. No pudo hacer despliegue de su velocidad y en defensa batalló.

Christian Ramos : Aceptable partido, en el segundo tiempo sufrió cuando Holanda entró a base de toques.

Anderson Santamaría : Algo flojo en la marca, perdió sus duelos con Memphis Depay y estuvo lento al momento de los cruces.

Miguel Trauco : Mejor en ataque que en defensa. Tuvo un buen remate que el portero holandés despejó. En velocidad fue superado.

Pedro Aquino : Dos caras. En ataque importante, buen gol de cabeza y pisando el área rival. En marca falló en varias entregas y generó el empate.

Yoshimar Yotún : Más allá de perderse un gol cantado estuvo correcto en el traslado de pelota y en el servicio.

Nilson Loyola : Intrascendente como extremo zurdo y haciendo extrañar mucho a 'Orejas' Flores. No tuvo vocación ofensiva.

André Carrillo : Buen primer tiempo, con confianza y llevando la pelota. Pudo rematar a puerta en el inicio, pero pasó a Yotún que falló el gol.

Christian Cueva : Invisible. Parece que el volante se quedó en Rusia porque no aportó nada y cuando tuvo la pelota se puso a jugar fulbito.

Jefferson Farfán : Perdido como centrodelantero, retrocedió por inercia y allí pudo generar acciones y un disparo suyo fue mandado al córner.

Video: Gol 1 de Perú / Fuente: Latina

LOS QUE ENTRARON



Ray Sandoval : Nervioso, quiso salir por el centro complicó a Aquino y de allí vino el empate local. No pudo desbordar.

Horacio Calcaterra : Sin mayor aporte en la ofensiva y defensiva. Una variante intrascendente la del nacionalizado.

Luis Abram : No pudo despejar la pelota en el segundo gol holandés.

Sergio Peña : Inexplicable su llamado, no aporta nada distinto cuando le toca.

Wilder Cartagena : Ingresó en el final, no tuvo mucho contacto con la pelota.

Perú 1-2 Holanda: Goles y resumen

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.