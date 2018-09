Perú vs Holanda: Esta fue la buena noticia en el último entrenamiento de la selección |VIDEO | FOTOS

La selección peruana un nuevo entrenamiento en Amsterdam, bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca , quien recuperó la sonrisa al ver que Luis Advíncula se había integrado a los trabajos, luego de recibir el alta del Cuerpo Médico de cara al amistoso de este jueves ante la selección de Holanda.



Luis Advíncula había estado ausente en el último entrenamiento de la selección peruana debido a una dolencia muscular en la pierna izquierda. El lunes por la tarde fue sometido a una resonancia magnética que arrojó que el jugador solo tenía una contractura muscular, por lo que su presencia ante la selección de Holanda no está descartada.



Ricardo Gareca atendió a la prensa especializada este martes en Amsterdan y adelantó que la lesión del lateral derecho no era de gravedad. "Luis Advíncula vamos a esperarlo hasta el último momento no tiene nada de gravedad y simplemente por precaución vamos a esperar hasta el día del partido, que será cuando conforme el equipo...si no lo tenemos para este partido lo tendremos para el segundo", comentó el estratega de la selección peruana.



Selección peruana entrenó con esta novedad en el equipo

Después de la conferencia de prensa Ricardo Gareca se dirigió hasta el campo del AZ Almark para realizar el entrenamiento vespertino y en ella se pudo observar el normal desempeño del lateral del Rayo Vallecano, quien estaría desde el arranque ante la selección de Holanda este jueves después del mediodía.

La otra novedad en la práctica de la selección peruana fue la presencia del también zaguero Luis Abram, quien fue el último jugador en integrarse al grupo comandado por Ricardo Gareca.