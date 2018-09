Perú vs Holanda: Las mejores imágenes del primer amistoso de la selección peruana tras el Mundial | VIDEO y FOTOS

Hoy empieza una nueva era para Ricardo Gareca y la selección peruana tras su paso por el Mundial Rusia 2018. Con el primer amistoso de la Blanquirroja, Perú vs Holanda, el Tigre Gareca iniciará su segunda etapa con miras hacia Qatar 2022.



Durante el primer tiempo del Perú vs. Holanda, Pedro Aquino marcó el primer gol del encuentro amistoso, inclinando la balanza a favor de la selección peruana. Es así que terminado el primer tiempo, la Blanquirroja se puso por encima de 'La Naranja Mecánica' con el marcador 1-0.



La anotación ocurrió a los 12' del primer tiempo del Perú vs

Holanda. Un tiro de esquina bien ejecutado por Christian Cueva terminó en la cabeza de Pedro Aquino, quien consiguió abrir el marcador para Perú.

Pedro Aquino superó a la defensa de Holanda y metió un potente frentazo que venció al portero rival. No te pierdas las mejores imágenes del encuentro en nuestra galería de fotos.

Video: Gol 1 de Perú / Fuente: Latina

Sin embargo, durante el segundo tiempo la selección holandesa marcó su primer gol, dejando el marcador empatado poco después de empezar la segunda parte del partido amistoso.

Así forman Perú y Holanda:



Perú: Gallese, Ramos, Advíncula, Santamaría, Trauco, Loyola, Farfán, Yotún, Cueva, Carrillo y Aquino.

Holanda : Cillessen, Blind, van Dijk, Tete, de Ligt, Sneijder, Babel, Vormer, Wijnaldum, Strootman y Depay.



Previa del Perú vs Holanda:



El encuentro Perú vs Holanda marca el inicio de la segunda etapa de Ricardo Gareca al frente de la bicolor, que en esta ocasión no cuenta con Paolo Guerrero, suspendido por el Tribunal Suizo.



Desde muy temprano hinchas de la selección se encuentran en los alrededores del estadio donde se jugará el Perú vs. Holanda y realizaron un banderazo de aliento a nuestros jugadores.



¿Vas a seguir el Perú vs Holanda vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. Incluso, nuestro corresponsal en Amsterdam, Miguel Alegre, informará sobre todos los pormenores de la llegada de los hinchas peruanos y holandeses y de todo lo que se vive en los alrededores del Johan Cruyff Arena.



Este Perú vs. Holanda se da luego de la participación en el Mundial Rusia 2018 de la selección peruana. Este amistoso es de preparación de cara a la Copa América 2019. Esta vez su rival será el renovado cuadro holandés de Ronald Koeman.

