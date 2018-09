Perú vs Holanda EN VIVO Día, hora y canales de TV ONLINE del amistoso por fecha FIFA en Europa

Perú vs Holanda EN VIVO. El técnico argentino Ricardo Gareca iniciará su segundo proceso al mando de la selección peruana amistoso ante europeos. En esta nota conoce el día, los horarios y canales de TV del partidazo.



¿Qué día y dónde se jugará el Perú vs Holanda? El encuentro se llevará a cabo este jueves 6 de setiembre en el Johan Cruyff Arena de la ciudad de Amsterdam, Holanda, que tiene una capacidad para más de 53 mil espectadores.



¿A qué hora se medirán Perú vs Holanda? En nuestro país irá a la 1:45 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa a continuación la lista de horarios.

Argentina / 3:45 p.m.

Uruguay / 3:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

Paraguay / 2:45 p.m.

Bolivia / 2:45 p.m.

Venezuela / 2:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m.

¿Qué canales de TV transmitirán el Perú vs Holanda? Los encargados de pasar el amistoso FIFA son Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Perú vs Holanda vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.