Perú vs Islandia: El conmovedor mensaje de un hincha a su madre y a la 'Blanquirroja' [VIDEO]

En el Perú vs Islandia, los hinchas esperaron a la bicolor en el Red Bull Arena en New Jersey con mensajes y carteles tal como hizo un seguidor de la 'Blanquirroja' que tuvo un conmovedor gesto.



"Que me falte todo, menos mi vieja y mi selección", escribió en una pancarta el hincha peruano en alusión a su madre y a la bicolor en el Perú vs Islandia.



Luego, el himno nacional resonó en el Red Bull Arena donde varios peruanos que viven en Estados Unidos gritaron a viva voz el Himno Nacional.



Perú e Islandia, ambos clasificados a Rusia 2018, chocaron en amistoso internacional FIFA en el Red Bull Arena, en New Jersey. La selección peruana se llevó el triunfo por 3-1 con goles de Renato Tapia, Raul Ruidíaz y Jefferson Farfán.

Hincha peruano se hizo presente en el Red Bull Arena con este cartel. (Video: AméricaTV)

