Perú vs. Islandia: Cristian Benavente ingresa y el estadio enloquece [VIDEO y FOTOS]

¡Vamos Chaván! Cristian Benavente llegó para quedarse y tiene toda la actitud para lograr estar dentro de los 23 jugadores que Ricardo Gareca llevará al Mundial Rusia 2018. El conocido " Chaval" ingresó por Raúl Ruidíaz y el estadio explotó entre aplausos.



Es que tiene las ganas



Hasta el gran Teófilo Cubillas se manifestó sobre las ganas de que tiene Cristian Benavente de estar en la selección peruana. "Las ganas que tiene Benavente no se pueden desperdiciar", manifestó el 'Nene'.



"Benavente es un chico que, como persona, es extraordinario. Creo muchísimo en él, aunque lamentablemente hasta estos momentos no ha podido expresarse como él quisiera. Contra Croacia ingresó y no jugó como todos hubiésemos querido, pero no lo descarto. No me quiero desprender de él porque las ganas que tiene ese chico no se pueden desperdiciar", manifestó Teófico Cubillas sobre la participación de 'El Chaval'



Ingreso de Benavente en el Perú vs Islandia