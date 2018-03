Cristian Benavente quiere ir al Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, sin embargo, sabe que tiene que luchar bastante para estar dentro de la última lista de los 23 jugadores que estarán presentes en el torneo.



Para Cristian Benavente cada partido que juega con la selección peruana es una “prueba” y está esperando arrancar para el partido entre Perú vs Islandia en el Red Bull Arena de New Jersey.



“Cada partido es una prueba, hace un año y medio que no venía y obviamente para mí es importante porque no hay más partidos para demostrar que puedo estar allí. Esta es mi última oportunidad para ir a Rusia", dijo Cristian Benavente en una breve entrevista con ‘Teledeportes’.



Cristian Benavente ingresó en reemplazo de Christian Cueva para jugar en el mediocampo como ‘10’ y poner balones a los delanteros de la selección peruana. Lamentablemente, Yoshimar Yotún fue expulsado y ‘Bena’ tuvo que ayudar en la defensa.



Cristian Benavente sabe que es su última oportunidad de ir a Rusia 2018 con la selección peruana. (Video: Teledeportes)

“Hubo que echarse atrás porque estábamos con 10, pero me sentí bien al jugar de nuevo en la selección peruana. Gareca me pide que juegue como lo hago en mi club, detrás del punta. Cuando me eché al costado tenía que ayudar en defensa, y salir cuando teníamos la oportunidad de hacerlo", mencionó Cristian Benavente.



El mediocampista indicó que quiere seguir siendo parte de la selección peruana donde se siente muy a gusto.



"No me cuesta entrar al grupo. Conozco a los chicos desde hace tiempo. De eso no me preocupo. Yo tengo que jugar como lo sé. Vengo haciendo un año bueno, con continuidad y goles. Me gustaría seguir estando", finalizó Cristian Benavente.

Video: El ingreso de Cristian Benavente

