Perú vs Islandia: El festejo de los hinchas en el Red Bull Arena tras gol de Renato Tapia [VIDEO]

En el Perú vs Islandia, los hinchas vibraron con el gol de Renato Tapia en el Red Bull Arena de New Jersey tal como lo demuestran las cámaras de Trome.pe.



En el minuto 2 del primer tiempo, Renato Tapia aprovechó un tiro libre desde el borde izquierdo del campo y el mediocampista anotó el primero para la selección peruana.



Tras el tanto de Renato Tapia, los seguidores de la 'Blanquirroja' que están en el estadio festejaron con el primer tanto de la selección peruana.



La selección peruana causó tanto delirio con su juego que hasta hubo algunos 'oles' de la hinchada por el toque fino de la bicolor en el Red Bull Arena de New Jersey.



Hinchas deliraron con el gol de Renato Tapia en el Perú vs Islandia. (Video: Trome.pe)

