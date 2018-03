Perú vs Islandia: Así fue el conmovedor Himno Nacional en el Red Bull Arena [VIDEO]

En el Perú vs Islandia, el himno nacional resonó en el Red Bull Arena Harrison de New Jersey donde se realiza el encuentro. ¡Conmovedor!



Varios hinchas peruanos, radicados en Estados Unidos hace varios años, recordaron a su patria al entonar el Himno Nacional del Perú.



Los seleccionados peruanos gritaron a viva voz el Himno Nacional, siendo acompañados por los hinchas de la bicolor en el Red Bull Arena.



Perú e Islandia, ambos clasificados a Rusia 2018, chocan en amistoso internacional FIFA en el Red Bull Arena, en New Jersey.



Himno Nacional cantado por peruanos captados por Trome.pe. (Video: Trome.pe)

Himno Nacional peruano retumbó el Red Bull Arena. (Video: América TV)

