Perú vs Islandia: Periodista colombiano que menospreció a la 'bicolor' ¿ahora se retracta? [VIDEO]

El triunfo de la selección peruana frente a Croacia del último viernes sigue dando que hablar. Samuel Vargas, periodista colombiano de DirecTV Sports que menospreció a la 'bicolor' previo a dicho encuentro, comentó el desempeño del equipo de Ricardo Gareca.



¿Qué había dicho de Perú?



"Para mí Francia es el conjunto de mayor jerarquía en el grupo (C) y Perú es el conjunto de menor jerarquía en el Grupo. Su eliminatoria no fue convincente".



"En puntuación, Perú quedó séptimo en las Eliminatorias en la cancha. La sensación futbolística de Perú para mí no es positiva. ¿Cuál fue el mejor partido de Perú en la Eliminatorias? En Argentina se colgó de los tres palos, con Colombia no lo superó."



"No le vendan humo a la gente de Perú. ¿Dónde juega Farfán? ¿Quién tiene más experiencia futbolística? ¿Australia o Perú?".



¿Se retractó tras la victoria de Perú frente a Croacia?



"Fue una buena victoria del conjunto peruano. La amarillista prensa peruana tergiversa y saca de contexto, y que si gente no lee y no escucha no es culpa mía. Cuando juegan bien, juegan bien. ¿Cuánto tiempo lleva Perú sin una presentación de este tipo?", comentó Samuel Vargas.