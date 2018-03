Perú vs Islandia: Renato Tapia contó qué les dijo Ricardo Gareca en el entretiempo para ganar el partido

Renato Tapia anotó el primer gol del encuentro a los 2 minutos de iniciado el encuentro en el Perú vs Islandia en el Red Bull Arena de New Jersey. El mediocampista tuvo una destacada actuación en el partido.



En breve entrevista con Movistar Deportes, Renato Tapia dijo que tuvieron que corregir errores que se habían notado en el primer tiempo.



"Sabíamos que íbamos a tener un partido así. Felizmente pudimos corregir los errores del primer tiempo y lo solucionamos bien", dijo Renato Tapia sobre la victoria de la selección peruana por 3-1.



Según contó Renato Tapia, Ricardo Gareca les dijo a los seleccionados peruanos en el entretiempo que dejen “salir (a los islandeses) porque no eran tan buenos con el balón”.



“Nos recogimos un poco y cuando la tuvimos, fuimos letales. El movimiento es la clave de nuestro éxito", finalizó Renato Tapia.



Perú se impuso 3-1 ante Islandia con goles de Renato Tapia, Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán.

Perú 3-1 Islandia: Goles y resumen

