¡Somos locales! La pasión por la selección peruana y el amor por los colores patrios se pueden vivir en cada lugar donde van los dirigido por Ricardo Gareca.



"Me siento muy orgullosa", manifiesta una de la peruanas que se dieron cita al hotel donde la selección peruana concentrará para jugar el amistoso ante la selección de Islandia.



"¡Cómo no te voy a querer!", es el grito que se escucha en los alrededores del hotel en Nueva Jersey donde llega la selección peruana para la concentración.



Como se recuerda, los hinchas del combinado peruano están más que entusiasmados por la participación de la bicolor en el Mundial Rusia 2018. La selección volvió a jugar después de cuatro meses contra Croacia y mostró gran fútbol.



El cuadro peruano logró imponerse 2-0 ante una selección de Croacia llena de estrellas. Carrillo y Flores fueron los encargados de anotar para que todo los peruanos en el mundo estallen de emoción.



El Perú vs. Islandia tendrá lugar el 27 de marzo a las 7:00 p.m. en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos. Mira todos los detalles y horarios en Trome.pe.

Selección peruana