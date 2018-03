La selección peruana no descansa un solo día, pensado en ponerse a punto para el Mundial de Rusia 2018. Ricardo Gareca aprovecha al máximo el tiempo que tiene con los seleccionados para buscar el mejor funcionamiento de cara al segundo amistoso de este martes ante su similar de Islandia, en el estadio Red Bull Arena de New Jersey.



Ricardo Gareca programó el entrenamiento de la selección peruana sobre las ocho de la mañana y empezó a definir el once que posiblemente enfrente a Islandia. La buena noticia es que todos los jugadores se encuentran aptos luego del duelo ante Croacia que el equipo ganó 2-0.



Una de las primeras variantes para Ricardo Gareca sería la presencia de Raúl Ruidíaz, en reemplazo del expulsado Yoshimar Yotún. La inclusión de Cristian Benavente sigue siendo una incógnita, no solo para los hinchas, sino hasta para a sus propios compañeros de la selección peruana. Otra de las variantes en el equipo sería la titularidad de Aldo Corzo, en lugar del veloz Luis Advíncula.



Otros que esperan su oportunidad con la selección peruana este martes son Andy Polo, Beto da Silva, Luis Abram y Roberto Siucho. Todos son un alternativa para los seis cambios que puede hacer Ricardo Gareca ante la selección europea.