Perú vs Islandia : EN VIVO EN DIRECTO Alineaciones La selección peruana enfrentará a los 'Vikingos' este martes en el Red Bull Arena Harrison de New Jersey y el DT Ricardo Gareca realizará algunas variantes respecto al once del partido ante Croacia (2-0).



El primer cambio será suplir la baja por suspensión de Yoshimar Yotún. En esa posición podrían iniciar las acciones Sergio Peña o Pedro Aquino.



El segundo cambio según los entrenamientos de la selección peruana sería la inclusión de Carvallo por Carlos Cáceda con el objetivo de darle minutos a cada portero.

[MIRA LA GALERÍA Y CONOCE EL EQUIPO TITULAR PARA EL PERÚ VS ISLANDIA]

La duda en el equipo de Ricardo Gareca está centrada en Edison Flores, quien padece de una sobrecarga muscular, y no sería titular.



La idea del 'Tigre' es definir al equipo en función de los minutos que le otorgue a cada uno, afinar el funcionamiento del equipo y sobre todo el convencimiento de contar con jugadores como Cristian Benavente.

