Perú vs. Islandia EN VIVO. La selección peruana va por otro triunfo y esta vez ante una dura Islandia que, a pesar de la derrota que sufrió ante México ha manifestado que contra la bicolor demostrarán por qué clasificaron al Mundial Rusia 2018. El encuentro se jugará desde las 7:00pm. en New Jersey, ciudad donde se encuentra la comunidad de peruanos más grande del mundo.



Perú llega al partido con Islandia bajo un ambiente de confianza, compañerismo y mucho armonía en el equipo, cuyos integrantes así lo han demostrado tras la victoria 2-0 que obtuvieron ante Croacia en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ayer, durante los entrenamientos previo al Perú vs. Islandia, Jefferson Farfán, Luis Advíncula y los demás integrantes de la selección peruana jugaron 'camotito' y se llevaron más de un 'apanado' por parte de sus compañeros de equipo.



Para el Perú vs. Islandia, Ricardo Gareca moverá el esquema de la selección peruana. Pondría a Sergio Peña en reemplazo de Yoshimar Yotún, quien fue expulsado en el partido ante Croacia. Aunque no se descarta que apueste por Pedro Aquino.

En el arco peruano, para el Perú vs. Islandia, el DT de la bicolor pondría a José Carvallo, esto con el objetivo de darle más minutos al portero de la selección.



Edison Flores no sería del arranque en el Perú vs. Islandia por sobrecarga muscular, por lo que Cristian Benavente podría ser titular y demostrar que puede ser un jugador clave e integrar la nómina que iría al Mundial Rusia 2018.

Perú 2-0 Croacia: Goles y resumen

ISLANDIA VA CON TODO



Tras la derrota por 3-0 ante México , Islandia no quiere repetir el mismo papel ante Perú y se prepara con todo para enfrentar a la selección peruana.



El DT de Islandia, Heimir Hallgrimsson buscará que su equipo sea ofensivo y corregir los problemas defensivos que tuvo ante México y que le valió la derrota en Santa Clara (Estados Unidos).



Para el Perú vs. Islandia, los 'vikingos' no podrán contar con su capitán, Aron Gunnarson, quien dejó la concentración de su selección para reintegrarse a su equipo, el Cardiff City de la segunda división inglesa.

Alineaciones probables del Perú vs. Islandia



Perú: Carvallo, Advíncula, Santamaría, Ramos, Trauco, Carrillo, Tapia, Peña, Flores o Benavente, Cueva y Farfán.



Islandia: Runar Runarsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Sverrir Ingason; Ary Skulason, Johann Berg Gudmundsson, Aron Gunnarsson, Rúrik Gislason, Birkir Bjarnason; Albert Gudmundsson y Bjorn Sigurdason.