Perú vs Islandia EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en New Jersey rumbo a Rusia 2018

Perú vs Islandia EN VIVO. El cuadro que dirige Ricardo Gacrea tendrá su segundo amistoso internacional de cara al Mundial Rusia 2018. En esta nota conoce los horarios y canales de transmisión del partido. ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Perú vs Islandia? El choque se llevará a cabo el martes 27 de marzo en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos, que seguro lucirá un lleno total de hinchas de la 'bicolor', tal y como pasó en Miami.



¿A qué hora se jugará el Perú vs Islandia? En Perú arrancará a las 7:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 9:00 p.m.

Colombia / 7:00 p.m.

Chile / 9:00 p.m.

España / 1:00 a.m. (28 de marzo)

Ecuador / 7:00 p.m.

México / 6:00 p.m.

Perú / 7:00 p.m.

Paraguay / 8:00 p.m.

Uruguay / 9:00 p.m.

Estados Unidos / 8:00 p.m. (New Jersey / Miami)



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Islandia? Los encargados de pasar el partido son Movistar Deportes (cable) y América Televisión (señal abierta). En Argentina será televisado por TyC Sports.



¿Vas a seguir el Perú vs Islandia vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Perú viene de ganar 2-0 a Croacia con goles de André Carrillo y Edison Flores en Miami. Mientras que Islandia llega tras un derrota 3-0 ante México. Alberto Rodríguez (lesión) y Yoshimar Yotún (suspensión) no estarán frente a los 'Vikingos'.