Perú vs Islandia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO amistoso rumbo a Rusia 2018

Perú vsIslandia : EN VIVO EN DIRECTO La selección blanquirroja enfrentará a los 'Vikingos' este martes en el estadio Red Bull Arena de New Jersey en partido amistoso premundialista Rusia 2018. Perú va por un triunfo ante Islandia para cerrar con optimismo la gira por Estados Unidos. (7:00 p.m. hora peruana) (TV: América TV | señal abierta) (TV: Movistar Deportes | cable)



Perú vs Islandia es el segundo amistoso de los cinco que tiene Ricardo Gareca para afinar el funcionamiento del equipo y confirmar su lista de 23 jugadores que participarán del Mundial Rusia 2018.



El Perú vs Islandia será clave para Ricardo Gareca y la bicolor. Ratificar el buen momento y la posibilidad de enfrentarse a la derrota son dos situaciones complejas.



El comando técnico de la selección peruana tomó con calma la larga racha de partidos sin perder: Siete triunfos y cuatro empates en 16 meses. Por ello, el Perú vs Islandia pone en juego esa condición y existe una presión adicional, así se evite hablar de ella.



El triunfo ante Croacia sirvió para ganar confianza luego de la clasificación de Perú. Las dudas debido a la jerarquía del rival y sus figuras puso a prueba a un equipo que mostró que va en camino a la consolidación.

Perú 2-0 Croacia: Goles y resumen

El Perú vs Islandia tiene el mismo nivel de competitividad ya que es un equipo mundialista. Los 'Vikingos' perdieron ante México por 3-0 pero no es un indicador que disminuya su categoría de mundialista.



El Perú vs Islandia tendrá mayor rigor físico que ante los croatas. Uno de los puntos claves a tener en cuenta es precisamente que la bicolor jugará en el Mundial ante rivales de ese tipo: Francia, Dinamarca y Australia.



Por otro lado, técnico Ricardo Gareca prepara variantes para el duelo Perú vs Islandia. La suspensión de Yoshimar Yotún obliga a incluir a Sergio Peña o Pedro Aquino.



Además, Raúl Ruidíaz sería titular como '9' y Edison Flores iría al banco de suplentes para matener el esquema 4-2-3-1. Otro cambio podría ser la inclusión de Cristian Benavente en el equipo titular.



El 'Chaval' ingresó fue el primer cambio de Gareca en el partido de Croacia pero tras la expulsión de Yotún el equipo peruano tuvo que reacomodarse. Es un partido decisivo para el atacante de Charleroi y sus pretenciones de ir al Mundial.

Alineaciones del Perú vs Islandia:



Perú: José Carvallo, Advíncula, Miguel Araujo, Santamaría, Miguel Trauco, Tapia, Peña, Carrillo, Farfán, Cueva, Ruidíaz.



Islandia: Rúnarsson, Sevarsson, Skúlason, Ingason,

Bjarnason, Árnason, Hallfreðsson, Gunnarsson, Guomundsson, Siguroarson y Albert Gudmundsson.

