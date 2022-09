La selección peruana cayó 1-0 ante México en lo que fue el debut de Juan Reynoso como director técnico del cuadro blanquirrojo. En una actuación propia de un proceso que recién empieza, los dirigidos por el ‘Cabezón’ mostraron chispazos de lo que busca el reemplazante de Ricardo Gareca.

Los primeros 25 minutos del segundo tiempo fueron los mejores de la selección peruana. En ese sentido, también se evidenciaron aspectos en que se debe trabajar y mejorar. Así vimos a los jugadores en el 1x1.

Pedro Gallese (5)

No fue muy exigido en materia de atajadas y en el gol no tuvo mayor responsabilidad. Donde le costó fue en las salidas, ya que Juan Reynoso le pide más juego con los pies y no se le vio cómodo ni al momento de salir jugando ni al momento de lanzar desde el fondo.

Alexander Callens (5)

Una constante en la defensa del equipo ante México fue la incomodad para salir jugando, algo en lo que tendrán que trabajar todos y en lo que Callens también flaqueó. En juego aéreo y acción defensiva estuvo correcto.

Anderson Santamaría (5)

Solo jugó un tiempo ya que fue sustituido por Carlos Zambrano, aunque por el estilo que pretende impregnar Reynoso, todo apunta a que Santamaría será el titular en el fondo.

Luis Advíncula (6)

Físicamente está impecable y el abatimiento mostrado tras la derrota ante Australia parece haberse convertido en actitud. Brilló en el apoyo en los retrocesos.

Marcos López (4)

Aparece en la foto del gol, luego de perder la marca de Lozano quien anotó el 1-0 para México. Más allá de eso, cumplió en defensa pero no pasó tanto al ataque como se esperaba.

Renato Tapia (6)

Solvente en la marca. El nivel de Tapia no ha variado desde la última vez que jugó en la selección peruana y su titularidad en Celta de Vigo le ha dado la confianza necesaria para mantenerse como pilar de la primera línea de volantes.

Pedro Aquino (5)

Fue quien más sufrió con la idea de jugar con doble 6 de Juan Reynoso. Recuperó balones y estuvo atento en la marca pero lució impreciso en el primer pase.

Edison Flores (5)

Hizo un buen partido en labor táctica y en apoyo defensivo. No obstante, al momento de pasar al ataque no estuvo muy cómodo y perdió algunos balones.

André Carrillo (6)

Fue el de más movilidad en ataque y no desentonó en los momentos en que cambió de banda e incluso se animó a pisar el área. Un cabezazo suyo apareciendo por el medio como ‘9′ fue la más clara para Perú.

Christian Cueva (5)

Quedó demostrado que ‘Aladino’ seguirá siendo el ancla del equipo en la era Reynoso, todos lo buscaban a él. También mostró un sacrificio en la marca poco visto en la era Gareca.

Gianluca Lapadula (5)

El ‘Bambino’ dio muestra de la movilidad que lo caracteriza, generando espacios y jalando marca, aunque pocas veces quedó frente al arco. Solo tuvo dos opciones de gol, en una estaba adelantado y en la otra intentó pegarle de afuera pero sin mucha potencia.

¿Cómo quedó Perú ante México?

Perú no pudo con México y perdío 1-0 en el Rose Bowl de Los Ángeles, California por duelo amistoso de fecha FIFA. Juan Reynoso tuvo su primera experiencia al mando de la selección peruana. El equipo del ‘Cabezón’ tuvo buenos pasajes aunque aún debe pulir aspectos propios de asumir un nuevo estilo. Hirving Lozano anotó el tanto ‘tricolor’ tras una desatención de Marcos López.

