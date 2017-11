Perú vs Nueva Zelanda: La hilarante 'declaración de amor' de André Carrillo a Adrian Zela Terry [VIDEO]

El partido de Perú vs Nueva Zelandallena de emoción a los hinchas de la blanquirroja. En medio de este ambiente festivo, no podían faltas las bromas que los seleccionados peruanos se juegan entre ellos.



El delantero André Carrillo publicó una foto en su Facebook donde da a entender que el defensa Adrián Zela está enamorado de él. En la imagen se ve al jugador del Deportivo Municipal observando atentamente a 'La Culebra'. La imagen es acompañada de la jocosa leyenda: "Quédate con quien te mira como Zela me mira a mí".



Adrían Zela no dudo en responderle a André Carrillo con un mensaje más divertido aún. El defensa del Deportivo Municipal publicó una foto de 'La Culebra' mirándolo durante el enfrentamiento para enfrentar a Nueva Zelanda. "Jajaja felizmente es mutuo", es la leyenda de la imagen.



El humor siempre está presente entre los jugadores de la selección peruana. El nueve de noviembre, Aldo Corzo fue víctima de una de las tremendas bromas que siempre le juega a sus compañeros, Luis Advíncula.



Ocurrió después de la práctica de la selección peruana en Nueva Zelanda. Los de Ricardo Gareca de acercaron a los hinchas para firmar camisetas y tomarse fotos. De pronto, Aldo Corzo aparece en escena e intenta tomarse una selfie con un hincha, situación que aprovechó Luis Advíncula para jugarle una pesada broma.

El futbolista de Lobos BUAP de México le terminó bajando el short a Aldo Corzo, generado risas entre todos.





