Perú vs. Nueva Zelanda: André Carrillo se molestó con el empate 0-0 [VIDEO]

En el ‘Westpac Stadium’ el tablero electrónico señala: Nueva Zelanda 0 - Perú 0. André Carrillo se va molesto. No ha sido un buen partido de él y el grupo. En las redes sociales, muchos expresan su molestia. Los jugadores se reúnen en el camarín, tienen que viajar rápido a Lima.



El cariño del hincha parece desvanecerse de un día para otro y André Carrillo toma su smartphone para mandar un mensaje a todos: “Camino a Lima después de un partido complicado, continuamos unidos con un solo objetivo. Si no vas a sumar, NO restes”, escribió en su Instagram.



André Carrillo disimuló su trago amargo cuando al final del partido se encontró con el atacante neozelandés Chris Wood. Se saludaron, charlaron unos minutos. Son rivales en la Liga Premier. El peruano en Watford y el ‘kiwi’ en el Burnley. Intercambiaron camisetas y se desearon suerte.



Las palabras de la ‘Culebra’ tuvieron eco en sus compañeros. Todos empezaron a subir la foto grupal que se tomaron en el vestuario y la acompañaron de un mensaje subliminal. “No hay mayor fuerza que la de todos juntos. Somos todos contra todo #ARRIBAPERÚ”, posteó Renato Tapia. “¡Vamos Perú! Orgulloso de estar con este grupo que representa a millones”, escribió Edison Flores.

Video: Así fue la llegada de la selección peruana a Lima

MUDO RABIOSO

El capitán Alberto Rodríguez dejó el silencio para hacer un análisis real del desempeño que tuvieron.



“Nos vamos con un poco de bronca, queríamos ganar, pero el rival también juega, defendieron bien, se replegaron y sacaron provecho. No se vio la mejor versión de Perú. En casa debemos ganar como sea, tenemos los argumentos y la confianza necesaria”, expresó el ‘Mudo’.