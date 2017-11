Perú vs. Nueva Zelanda: Blanquirroja realiza su penúltimo entrenamiento previo al duelo del repechaje [VIDEOS y FOTOS]

Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO. Auckland recibió con un radiante sol a la blanquirroja en su último día de entrenamientos en el QBE Stadium previo a su viaje a Wellington, donde enfrentará este viernes a Nueva Zelanda en el partido de ida por el repechaje al Mundial Rusia 2018.



A las 4:10 p.m. (10:10 p.m. del miércoles hora peruana) hizo su ingreso el comando técnico de la selección peruana, que empezó a preparar los coolers con las bebidas para los seleccionados. Minutos después apareció Renato Tapia, que fue el primero de los dirigidos de Ricardo Gareca en pisar el gramado.



Al jugador del Feyenoord de Holanda lo siguieron el arquero José Carvallo y André Carrillo (Watford de Inglaterra), quienes empezaron a realizar ligeros toques de balón mientras esperaban al resto de sus compañeros. A las 4:17, empezó a sumarse el groso de los jugadores de la selección peruana.



Un pequeño grupo de hinchas peruanos que presenciaban el entrenamiento de la blanquirroja desde las graderías aprovecharon para pedirle autógrafos y tomarse fotos con los jugadores, que gustosos aceptaron sus peticiones y demostraron el buen ánimo que se vive en el equipo de Ricardo Gareca.



A las 4:25 p.m. todo el equipo ya estaba en la cancha haciendo un ‘camotito’ a excepción de Miguel Araujo, que al parecer no llegaría para el Perú vs. Nueva Zelanda de este viernes debido a un desgarro y realiza trabajo diferenciado con cintas especiales a un lado del campo del QBE Stadium.



Este será la penúltima práctica de la selección peruana, la última en Auckland, ya que el viernes viajarán a Wellington a las 11:30 a.m. (5:30 p.m. del miércoles hora peruana) donde Ricardo Gareca tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa.

Blanquirroja realiza su penúltimo entrenamiento previo al duelo del repechaje

