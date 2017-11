Perú vs. Nueva Zelanda: Blanquirroja reconoce el Westpac Stadium de Wellington con el ánimo al tope [VIDEO y FOTOS]

Empezó la cuenta regresiva. Poco después del colorido recibimiento en el aeropuerto de Wellington, la selección peruana reconoció la cancha del Westpac Stadium donde este viernes enfrentará a Nueva Zelanda por la ida del repechaje al Mundial Rusia 2018.



El enviado especial de Trome, Carlos Bernuy, registró parte de los trabajos de la selección peruana tras la conferencia de prensa que el técnico Ricardo Gareca ofreció en la que respondió varias preguntas relacionadas a su experiencia en Nueva Zelanda, su equipo y sus expectativas del trascendental duelo.



El Westpac Stadium, conocido también como ‘El Anillo de Fuefo’, fue construido en 1999 y cuenta con una capacidad para 36 mil personas. Costó alrededor de 30 millones de dólares y ha albergado importantes eventos como un mundial femenino de fútbol y otro Sub-20.



[Sigue aquí el Perú vs Nueva Zelanda: EN VIVO el repechaje por Rusia 2018]

Vista 360° del Westpac Stadium. (Video: Carlos Bernuy - enviado especial)

El césped del recinto deportivo luce impecable a escasas horas del encuentro. Este fue el escenario donde los 'All Whites' suelen jugar de local y un dato a mencionar es que en el anterior repechaje no les fue muy bien, ya que cayeron ante México tanto en la ida como en la vuelta.



Otro detalle a mencionar del Westpac Stadium es que las butacas parecen casi nuevas e incluso se han acomodado más debido a la gran demanda de entradas para el Perú vs. Nueva Zelanda, las mismas que fueron ubicadas en la parte de debajo de la cancha. Se espera gran presencia de hinchas blanquirrojos mañana.



Como lo tiene acostumbrado, Ricardo Gareca permitió a la prensa grabar parte del entrenamiento de la selección pero en esta última práctica, el técnico de la selección definirá el equipo que saltará mañana al gramado para hacerse con el triunfo y sellar la llave en Lima este 15 de noviembre.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.