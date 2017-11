Perú vs Nueva Zelanda: El plantel del cuadro 'Kiwi' tuvo un accidente previo al último entrenamiento para enfrentar a la blanquirroja por el partido de vuelta del repechaje a Rusia 2018.



Sí, el bus que transportó a Nueva Zelanda al Estadio Nacional, para el reconocimiento del terreno de juego respectivo, no llegó a buen puerto.



El vehículo intentó entrar al Estadio Nacional pero se atracó y estrelló contra el techo del recinto deportivo. El bus era muy alto para continuar con el tramo que faltaba.



Felizmente, no pasó a mayores, los jugadores de Nueva Zelanda bajaron del bus y se encaminaron al césped del estadio, donde este miércoles desde las 9:15 p.m. enfrentará a Perú.

Perú vs Nueva Zelanda: ¿Bus de 'Kiwis' chocó contra Estadio Nacional? ¿Qué cosa?

Perú vs Nueva Zelanda:



Sin presiones que la acechen, Nueva Zelanda quiere dar el golpe en Lima ante una selección peruana que asoma como favorita en el duelo de vuelta de la repesca por el último boleto a Rusia 2018, aseguró el técnico Anthony Hudson.



"Sabemos que si Perú pierde va ser un desastre nacional. Nosotros no tenemos presión, tenemos un equipo unido y pequeño, pero fuerte que esta aquí para ganar", dijo Hudson en conferencia de prensa donde habló en inglés y español.



El técnico estadounidense consideró que la selección peruana llega "favorita para este partido por lo que hecho en las eliminatorias Sudamericanas, donde se enfrentó a duros rivales". Perú no clasifica a un mundial desde la justa de España-1982.



Ante está situación, el DT indicó que su equipo aprovechará esa presión que seguramente sentirán los jugadores peruanos si se conserva el 0-0 del partido de ida jugado la semana pasada en Wellington.



"Lo más difícil es que Perú tiene jugadores muy peligrosos, especialmente en ataque, como Farfán, Flores, Cueva y Carrillo. Sabemos que será un partido complicado, pero también lo será para ellos", comentó.

Por otro lado, el DT aseguró que el delantero Chris Wood, que milita en el Burnley de Inglaterra, llegará en óptimas condiciones al segundo partido.



"(Wood) estará bien, cada día que pasa está mejor", indicó el estratega tras señalar que el defensa Tommy Smith aún se encuentra en observación por la lesión que sufrió en el duelo de ida."Después del entrenamiento vamos a tomar una decisión", explicó el entrenador de 36 años que no quiso confirmar su alineación.



Nueva Zelanda clasificó a la repesca al ganar las eliminatorias de la zona Oceanía con un balance de siete triunfos y dos empates, en nueve partidos. Participó en los Mundiales de España-1982 y Sudáfrica-2010, en los que nunca ganó un partido.

