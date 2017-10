Perú vs. Nueva Zelanda: este es el canal que pasará el partido [VIDEO]

El partido Perú vs. Nueva Zelanda está cada vez más cerca y no son pocos los que todavía se preguntan qué medio transmitirá este importante duelo para nuestra blanquirroja. Si eres uno de ellos, entonces sigue leyendo esta nota.



El canal Movistar Deportes será el que pasará el Perú vs. Nueva Zelanda, al igual que DirecTV. La información fue confirmada por El Bocón hace poco.



En las últimas horas, Federación Peruana de Fútbol (FPF) difundió en un comunicado la escala de precios de las entradas para la vuelta del Perú vs. Nueva Zelanda, el cual se jugará el día 15 de noviembre en el Estadio Nacional. La más cómoda costará 109 soles, mientras que la más cara será de 790.



“Considerando la importancia de este partido histórico para nuestro país -situación que no hemos vivido desde hace 36 años-, así como por la responsabilidad financiera de nuestra institución, se han decidido los siguientes precios para el partido que jugará nuestra selección el 15 de noviembre ante su similar de Nueva Zelanda", se puede leer en la misiva de la FPF.



En las redes sociales no fueron pocos los que sospecharon que el precio fijado para los tickets para el Perú vs. Nueva Zelanda fue 'tanteado' anteriormente con la viralización de una información falsa acerca de este tema.



Los peruanos compramos 1,100 entradas de un total de 10 mil.