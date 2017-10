Perú vs Nueva Zelanda: ¿Qué canales de TV transmitirán los partidos del repechaje? Aquí la verdad

Uno de los temas que viene generando incertidumbre en los hinchas de la bicolor tiene que ver con los canales de TV que transmitirán los partidos del repechaje entre Perú y Nueva Zelanda. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Solo DirecTV tiene los derechos? Esta nota te puede interesar.



Como se sabe, Movistar Deportes (cable) y ATV (señal abierta) tienen los derechos para transmitir los partidos de las Eliminatorias Rusia 2018, incluyendo el repechaje. Sin embargo, hay algunas aristas que debemos entender sobre el Perú vs Nueva Zelanda.



Primero: DirecTV tiene todos los permisos para emitir, tanto las Eliminatorias como el Mundial de Rusia 2018, a nivel internacional. Es decir, juegue quien juegue, ellos lo pasarán a través de su señal de cable.



Segundo: Movistar Deportes puede trasmitir los partidos de la selección peruana (y del resto de países de la Conmebol) hasta el final de las Eliminatorias Rusia 2018, pero no los del Mundial. ATV, que solo pone los choques de la bicolor, tampoco pasará la Copa de países.



Tercero: El repechaje es un caso particular para estos 3 canales. DirecTV, que compró todos los derechos, pasará sí o sí el Perú vs Nueva Zelanda tanto de ida como de vuelta. Mientras que Movistar Deportes, que "no pensó" en transmitir este partido, ahora debe negociar con DirecTV, al igual que ATV.



Cuarto: Es fijo que tanto DirecTV, Movistar Deportes y ATV, llevarán el Perú vs Nueva Zelanda (VUELTA) a nuestras pantallas. ¿Y el de la IDA? Pues los canales peruanos mencionados deben negociar, y cerrar lo más pronto posible, si lograrán el derecho. Todo esto con DirecTV. ¿Aceptarán?