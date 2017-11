Perú vs Nueva Zelanda: Capitán 'kiwi' y su dura respuesta a periodista nacional en conferencia 

La selección de Nueva Zelanda se muestra totalmente tranquilo y sin presión en la previa del duelo contra Perú por el partido de vuelta del repechaje a Rusia 2018. ¿Qué pasó en la conferencia de prensa del capitán 'kiwi'?



Después de reconocer el Estadio Nacional de Lima, la selección de Nueva Zelanda conversó con los medios nacionales e internacionales sobre el partido. En la sala se presentaron el entrenador Anthony Hudson y el defensa Winston Reid.



[Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO en partidazo por la clasificación a Rusia 2018]



Todo iba de lo más normal, hasta que una de las preguntas incomodó a Winston Reid, pues le hablaron de la mala estadística que tiene Nueva Zelanda jugando de visita. ¿Y cuál fue su respuesta?



"Bueno, hace tiempo que no has estado en una Copa del Mundo. Así que ya veremos", disparó Winston Reid aludiendo al largo tiempo (36 años) que la 'bicolor' no asiste a un Mundial.



Perú y Nueva Zelanda se miden esta noche en el Estadio Nacional de Lima por el pase al Mundial de Rusia 2018. Revisa aquí la previa del encuentro.