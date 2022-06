La selección peruana llegará con una victoria a cuestas al partido de repechaje ante Emiratos Árabes Unidos o Australia, luego de vencer por 1-0 a Nueva Zelanda. El defensor nacional, Carlos Zambrano, describió el ensayo previo como un partido muy similar al que se dará en Doha el lunes 13 de junio.

“ El partido de repechaje va a ser algo similar. Fue un encuentro cerrado, pero estuvimos muy concentrados; intentamos aguantar y lo controlamos. Se pudo dar el gol, felizmente”, señaló el ‘León’ al finalizar el amistoso.

“ Siempre que hablamos en la charlas, tenemos la idea que el partido de repechaje va a ser así, algo duro. En el primer tiempo se metieron atrás y nos complicaron. Se pudo abrir el arco y le pudimos dar una alegría a toda esta gente que vino”, añadió.

Zambrano también dio sus impresiones sobre el partido ante Nueva Zelanda y de cómo se trabajó en la zaga junto a Alexander Callens ante delanteros de tal envergadura física.

“Ricardo nos dijo que quería un poco más de movilidad en la parte de adelante. El equipo estaba muy bien en todas las líneas y solo quería movilidad para tratar de abrir espacios, porque creo que se cerraron mucho; vinieron a hacer ese partido. El delantero (Chris Wood) también fue complicado”, expresó.

“Con Alexander (Callens) teníamos espacios para salir, porque nuestros compañeros estaban muy marcados. En una que otra teníamos que salir y tratar de romper líneas”, agregó.

Perú vs. Nueva Zelanda: EN VIVO Minuto a minuto

Via Latina ONLINE, Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso internacional FIFA este domingo 5 de junio del 2022 desde las 10:30 a.m. (horario peruano) en el estadio RCDE de Barcelona en España.

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.