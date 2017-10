Perú vs Nueva Zelanda: Goleador neozelandés Chris Wood se lesionó con el Burnley de la Premier League

Esta noticia no le gustará a la Selección de Nueva Zelanda. Chris Wood, carta de gol del cuadro 'kiwi', se lesionó con el Burnley en el duelo contra Manchester City por la fecha 9 de la Premier League.



Esto ocurrió apenas a los 19' de la primera parte. Chris Wood disputó el balón con Ederson de Manchester City y terminó sentido de la rodilla. El delantero preocupó al comando técnico del Burnley y tuvo que ser sustituido.



Si bien no se conoce la gravedad de su lesión, Chris Wood quedará expectante para el Perú vs Nueva Zelanda por el repechaje mundialista que se jugarán en noviembre próximo.



Hasta el cierre de esta nota, la selección de Nueva Zelanda no se ha pronunciado al respecto. ¿Chris Wood llegará en óptimas condiciones para el cotejo con Perú?



Por otro lado, Burnley de Chris Wood cayó goleado 3-0 ante Manchester City por la jornada 9 de la Premier League en el Etihad Stadium.