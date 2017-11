En los últimos años, los mexicanos fueron los que más veces enfrentaron a Nueva Zelanda, nuestro próximo rival en el repechaje a Rusia 2018. Ellos conocen a sus jugadores, estilo de juego, virtudes y debilidades. En pocos días enfrentaremos a los oceánicos y el reconocido narrador, comentarista y periodista de TV Azteca, Christian Martinoli, hace un análisis para que la selección peruana tome en cuenta.



Desde el 2013 jugaron 4 veces contra Nueva Zelanda, ¿cuál es la principal característica de los ‘Kiwis’?

Tienen un juego extremadamente físico, mucho espíritu y apelan bastante al pelotazo. Creo que Perú tiene que tocarles la pelota por abajo antes de entrar a chocar en las divididas, porque por físico te arrollan. Si tu selección aplica el juego en corto y en ‘paredes’, les va a causar daño.



¿Qué jugadores son los más destacados?

El mejor es el delantero Chris Wood, fuerte y va bien por elevación. El volante Marco Rojas tiene un juego agradable, pero le falta consistencia. El portero Stefan Marinovic no me parece extraordinario, puede atajar de todo como ‘comerse’ un par de goles. El que me pareció bueno es el mediocampista Michael McGlinchey, le pega de donde sea.



Y sus debilidades...

Su zona defensiva. Hay que jugar el balón entre los centrales, que no tienen mucha técnica, por eso creo que Paolo Guerrero deberá hacer un partido interesante. Otro camino es encarar a los laterales que tienen tendencia a salir, pero en marca son lentos.



Nueva Zelanda vs México por el repechaje al Mundial

Ellos son locales en la ida, ¿de qué tenemos que cuidarnos en Wellington?

De la gente absolutamente nada. No son agresivos ni calientes. Son educados, si juegas bien te van a aplaudir. Eso sí, a cuidarse del viento. Es un estadio que está pegado al mar y el aire corre muy fuerte, puede complicarles mucho.



¿Y las horas de vuelo, el cambio de horario?

Eso se soluciona con una buena siesta en el chárter. Llegas de mañana y te adecuas más rápido. Pese a todo eso, es mucho más difícil jugar en La Paz que en Wellington.



Seguro has visto a Perú, ¿que opinión tienes?

Me gusta como toca la pelota, con Ricardo Gareca han evolucionado. Ya no hacen los ridículos que hacían hace años en eventos como la Copa América. Lo que sí veo es que depende demasiado de Paolo Guerrero, de cómo llega (estado físico y mental).



¿Qué opinas de los peruanos en la Liga mexicana?

Pedro Gallese es distinto con su selección que en el Veracruz, donde ha sido intermitente. Con (Raúl) Ruidíaz es distinto, en Morelia es figura, pero con Perú vive a la sombra de Guerrero. Luis Advíncula fue discutido en Tigres y no se terminó de adaptar, pero en Lobos BUAP hay menos presión y es titular. Pedro Aquino me parece un volante muy correcto.



Espero que nos encontremos en el Mundial...

Les deseo lo mejor, me seduce Perú. Mi ‘luna de miel’ fue en Machu Picchu, me gusta Lima, me encanta su comida.



DATOS

-México logró 4 triunfos en 4 duelos ante Nueva Zelanda:

* Copa Confederaciones en Rusia 2017 (2-1)

* Repechaje a Brasil 2014 (de local 5-1, de visita 4-2)

* Amistoso 2016 en Estados Unidos (2-1)

