Perú vs. Nueva Zelanda: Manolo Rojas extraña a Claudio Pizarro en el equipo [VIDEO]

A un pasito. Las figuras de ‘Chollywood’ coincidieron en señalar que la clasificación al Mundial de Rusia será difícil, pero solo depende de Perú.



“Haber empatado es un buen resultado y tenemos un buen equipo para ganar de locales y clasificar. Por eso, todos debemos de alentar a la Bicolor”, dijo Marco Romero, compositor del himno ‘Porque yo creo en ti’.



“Más allá de ser el compositor, la canción ha logrado unirnos y comprometernos. Solo 40 mil estaremos en el estadio Nacional, pero más de 30 millones de peruanos los alentarán”, añadió.



‘PIDE A PIZARRO’

El cómico Manolo Rojas enfatizó que no perder como visitante es bueno, pero se siente la ausencia de Paolo Guerrero y debería ser convocado Claudio Pizarro.



“Nos falta un delantero de jerarquía y Claudio Pizarro sería la solución. Más allá de no ser goleador con la selección peruana, siempre ha sido un dolor de cabeza para las defensas. Y como en toda la Eliminatoria, nos va a tocar sufrir hasta el final”, agregó.

‘CABEZA FRÍA’

Para el actor Adolfo Chuiman, el partido del miércoles será duro “pero en el papel somos mejores y lo debemos demostrar con goles. Hay que tener cabeza fría para alcanzar el triunfo, pues en la cancha son 11 contra 11 y ya no existe el rival chico. Confío en Gareca y los muchachos, el miércoles todos somos Perú”, comentó Chuiman.



PROMETE CANCIÓN

La rubia Leslie Shaw dijo estar conforme con el empate de la selección y promete componer una canción.



“Hicieron un buen partido, todos estamos felices. No había pensado en componer una canción, pero podría hacer algo chévere y que sea original, para que no digan que me copio, ja, ja”, añadió.



(E.C /B.P)