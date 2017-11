Perú vs. Nueva Zelanda: Congresistas hacen estas promesas si la blanquirroja sella su boleto a Rusia 2018 [VIDEO]

A escasas horas de que la selección peruana se enfrente a Nueva Zelanda por el repechaje a Rusia 2018, algunos congresistas hicieron promesas en caso Perú logre la ansiada clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años.



Uno de ellos es Héctor Becerril (Fuerza Popular), quien aseguró que si la selección peruana derrota a Nueva Zelanda en los partidos por el repechaje y sella su boleto al Mundial Rusia 2018, dejará de pelear con Yonhy Lescano (Acción Popular).



“Yo he dado una promesa y la digo nuevamente. Si Perú llega al Mundial, yo prometo que nunca más voy a hacerle caso a Yonhy Lescano ni voy a discutir con él jamás”, remarcó a ATV+ el legislador fujimorista.



Las promesas de los congresistas si Perú va al Mundial

Por su parte, el parlamentario acciopopulista Yonhy Lescano señaló que él “no se pelea en el Congreso” sino que hace “debate político”. “Que no se peleen, que no insulten, que no nos pongan mordazas. Eso sería maravilloso”, dijo.



Alberto de Belaunde también fue otro de los ‘padres de la patria’ que se animó a hacer una promesa en caso Perú asegure su pasaje a Rusia 2018: cantar la canción del Mundial con colegas de todas las bancadas.



Finalmente, la parlamentaria María Elena Foronda (Frente Amplio) prometió iniciar el diálogo con los integrantes de la bancada de Nuevo Perú para que se vuelvan a sumar a sus filas y fortalecer así a su grupo político.

