Este lunes el Ministerio de Trabajo anunció una muy buena noticia para todos los fanáticos de la selección peruana. Y es que si la Blanquirroja llega a la victoria en el Perú vs Nueva Zelanda y clasifica al Mundial Rusia 2018, este jueves se declarará feriado nacional.

Como era de esperar los hinchas de la selección, ansiosos por el Perú vs. Nueva Zelanda, no pudieron ocultar su alegría por la posibilidad de poder celebrar a lo grande y no tener que preocuparse por ir a trabajar el jueves. Es así que las redes sociales explotaron en memes y comentarios sobre el posible feriado.

Pero no te emociones tanto aún. Debes tener en cuenta algunos detalles de la nueva disposición del Ministerio de Trabajo a casi un día del Perú vs. Nueva Zelanda. Y es que claro, no todo podía ser color de rosa.

🇵🇪[Comunicado] #UnSoloAliento De lograr el sueño de la clasificación al Mundial Rusia 2018 este miércoles 15 de noviembre, se declarará día no laborable a nivel nacional el jueves 16 de noviembre (sujeto a compensación). #ArribaPerú🇵🇪 pic.twitter.com/VfcFSgG2vS — MINISTERIO TRABAJO (@MTPE_Peru) 14 de noviembre de 2017

1. En primer lugar cabe indicar que el feriado solo es obligatorio para el sector público. Es así que todos los trabajadores del Estado podrán tomarse el día libre. Por el contrario, la disposición es opcional para las empresas privadas, que deberán decidir si darle o no el día a sus empleados.

2. Si vas a tomar tu feriado debes considerar que las horas que no trabajes el día 16 de noviembre deberán ser respuestas obligatoriamente en coordinación con el responsable de tu área. Es así que tu superior puede disponer que te quedes una hora más cada día para compensar el feriado por el Perú vs. Nueva Zelanda o algún otro tipo de reposición.

3. Para el caso de las empresas privadas, recuerda que debes coordinar con tu jefe oportunamente antes del día 16 de noviembre. Considera que no debes faltar sin comunicarlo antes ya que podrían despedirte.

4. Finalmente ten en cuenta que no se trata de un feriado que te van a remunerar. Si asistes a trabajar, la empresa no tendrá la obligación de pagarte las horas que trabajaste por ser feriado.

El Ministerio de Trabajo confirmó que el jueves será no laborable si clasificamos.

