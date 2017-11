Perú vs Nueva Zelanda: Declararán feriado no laborable si la blanquirroja clasifica al Mundial

A través de las redes sociales, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) confirmó que el jueves 16 de noviembre será feriado no laborable si la selección peruana clasifica a Rusia 2018.



"De lograr el sueño de la clasificación al Mundial Rusia 2018 este miércoles 15 de noviembre, se declarará día no laborable a nivel nacional el jueves 16 de noviembre (sujeto a compensación)", se lee en el comunicado de la institución.



"La recuperación de horas se sujetará a parámetros de razonabilidad y no afectará el descanso semanal obligatorio del trabajador", agrega el texto.

Como se sabe, luego del empate 0-0 en Wellington, la selección peruana tiene que ganar sí o sí a Nueva Zelanda de local para clasificar a un Mundial luego de 36 años de ausencia.



El partido de vuelta se jugará en el Estadio Nacional de Lima y el único resultado que nos clasifica de forma directa al Rusia 2018 es una victoria por cualquier marcador.



El duelo de revancha será el miércoles 15 de noviembre. El encuentro también será en horario nocturno (9:15 p.m. hora peruana) Los canales que transmitirán el repechaje son: América TV, ATV, Movistar TV, canal 3 y Movistar Deportes.