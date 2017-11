La fiebre por la Blanquirroja a pocas horas del Perú vs. Nueva Zelanda sigue en aumento. Es así que todos aquellos que se quedaron sin entradas para alentar a la selección peruana desde el Estadio Nacional están haciendo lo imposible para conseguir alguna en reventa.

Frente a esta situación de incertidumbre por presenciar en vivo y en directo el Perú vs. Nueva Zelanda, los inescrupulosos estafadores no podían faltar. Y es que la Policía logró capturar a varias personas con entradas falsas en San Juan de Lurigancho.

El lugar que utilizaban como refugio para fabricar las entradas falsas para el Perú vs. Nueva Zelanda está ubicado en el Jirón Ayacucho 115, Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho. El local también funciona como el Club Defensores José Olaya.

Según el general Víctor Rucoba Tello, jefe de la Región Policial Lima, fuentes anónimas dieron la alerta de la presencia de los falsificadores en el lugar. Es así que en un operativo, lograron incautar nada menos que 40 entradas para el Perú vs. Nueva Zelanda.

Todos los boletos eran de tribuna Norte. Y es que estos son más fáciles de falsificar ya que no tienen numeración y todos los hinchas se ubican por orden de llegada, por lo que no hay manera de que dos personas ocupen un solo asiento.

Rucoba también indicó que encontraron entradas al Perú vs. Colombia del 2017, Universitario vs. Real Garcilaso e incluso del Campeonato Nacional de Voley. Asimismo, la música no se escapa de los estafadores ya que hallaron boletos para el concierto de Linkin Park que tuvo lugar en pasado mayo.

‘Estamos advirtiendo a todos los aficionados que van a asistir al estadio desde el domingo que empezaron a entregar las entradas en tribuna norte del estadio nacional que no compren entradas a no ser que lo hayan hecho a través de Teleticket’, recomendó Rucoba.

