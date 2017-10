Perú vs Nueva Zelanda: Día, hora y canal confirmado del repechaje por cupo al Mundial de Rusia 2018

Confirmado. El Perú vs Nueva Zelanda por el repechaje mundialista ya tiene fecha y hora. Eso tras un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol a través de sus rede sociales. Conoce todos detalles en esta nota.



Nueva Zelanda vs Perú (ida): Se jugará en el Estadio Estpac, en Wllington el 11 de noviembre desde las 4:15 p.m. (hora de Nueva Zelanda). Pero en nuestro país se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 10:15 p.m. (Sí, nos llevan 18 horas de diferencia).



Perú vs Nueva Zelanda (vuelta). Será el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima a las 9:15 p.m. (horario peruano). ¿Te lo vas a perder?



Perú, quinto en las Eliminatorias de la Conmebol, se medirá ante Nueva Zelanda, ganador de Oceanía, por el repechaje que dará un cupo al Mundial de Rusia 2018.