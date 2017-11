Perú vs. Nueva Zelanda: Embajada de Rusia en Lima espera triunfo peruano en repechaje 

"Arriba Perú, Rusia te espera", es el mensaje de la embajada de Rusia en Lima que ilusionó a todos los hinchas peruanos en Twitter, previo al encuentro de Perú vs. Nueva Zelanda, que se jugará esta noche en el Westpac Stadium de Wellington.



No es novedad que la embajada de Rusia envíe sus buenas vibras a la selección peruana, pues ya lo hizo previo al partido con Colombia y también contra Argentina.

⚽️ Arriba 🇵🇪 ❗️ 🇷🇺 te espera❗️ pic.twitter.com/aoaAItM3ta — Embajada de Rusia PE (@RusEmbPeru) 10 de noviembre de 2017

La selección peruana espera dar un primer gran paso en su clasificación al mundial Rusia 2018. Los dirigidos de Ricardo Gareca saben que no la tienen fácil pero jugarán como mejor lo saben hacer y buscarán un triunfo en el estadio de wellington donde más de tres mil peruanos alentarán a Perú ante Nueva Zelanda.



Con la formación de un equipo sin estrellas pero sólido y de efectivo juego colectivo, la selección peruana se encuentra en su mejor momento de las últimas tres décadas. Y es una actitud que el equipo espera conservar. Los incas no van a un Mundial desde España 1982.



"Si quieren ponernos de favoritos, bienvenido sea, pero hace treinta y tantos años que no somos favoritos en nada. Mucha humildad", aseguró el exmundialista Juan Carlos Oblitas. "Pase lo que pase en este partido, la clasificación la jugaremos en Lima, en el Estadio Nacional", dijo.