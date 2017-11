Perú vs. Nueva Zelanda: Embarazadas se pintan las barriguitas en honor a la selección peruana [VIDEO y FOTOS]

Faltan muy pocas horas para el Perú vs. Nueva Zelanda y los peruanos no pueden contener la emoción. Y es que este decisivo partido podría abrirnos las puertas para Rusia 2018, tras más de tres décadas de no clasificar a un Mundial.

Es así que en todas partes del país, los hinchas vienen mostrando su apoyo a la selección peruana, que tiene sobre sus espaldas el peso de clasificar a Rusia 2018. Policías, escolares y hasta mamitas en la dulce espera fueron parte del festejo.

Gestantes del Área de gineco-obstetricia del Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo, no dudaron en pintarse las barriguitas como una muestra más de aliento a la Blanquirroja. Es así que nada menos que 13 madres de 8 a 9 meses se estamparon la camiseta en la propia piel.

En sus vientres se pudieron leer mensajes como ‘Yo creo en ti, vamos Perú’ y ‘Fuerza Paolo. Vamos Perú’, en honor a la selección peruana y a Paolo Guerrero, quien no podrá participar del Perú vs. Nueva Zelanda por su polémico caso antidoping.

Una de las mamitas llamada Isidora Terán García de 33 años aseguró a Trome que nombrará a su hijo ‘Paolo Guerrero’, en honor al goleador peruano actualmente suspendido tras encontrarle sustancias prohibidas en la sangre. ¡ARRIBA PERÚ!

Asimismo, la venezolana Maribella Roso Caccique de 33 años también se mostró orgullosa por la selección peruana a pesar de no haber nacido en nuestro país. Y es que según la futura madre, se enamoró del Perú porque los padres de su esposo son peruanos.

