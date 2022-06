Yoshimar Yotún tuvo la más clara en el primer tiempo para la selección peruana en el duelo amistoso ante Nueva Zelanda. El volante de Sporting Cristal se animó a disparar desde afuera del área y su tiro se estrelló en el travesaño del arco defendido por Sail.

Al minuto 24 del primer tiempo, la selección peruana ganó un tiro de esquina. Dada la estatura de los defensores neozelandeses, el equipo nacional se animó por hacer una jugada diferente.

El centro de Christian Cueva no fue al corazón del área, sino afuera del mismo, donde esperaba Yoshimar Yotún. El popular ‘Yoshi’ no la pescó en primera, pero después del bote sacó un tremendo disparo que tomó por sorpresa a los ‘All Whites’.

El balón se estrelló en el travesaño, con tal fuerza, que el poste quedó temblando por el impacto. Fue la jugada más peligrosa que elaboró la escuadra blanquirroja en el primer tiempo.

Perú vs. Nueva Zelanda: EN VIVO Minuto a minuto

Via Latina ONLINE, Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido amistoso internacional FIFA este domingo 5 de junio del 2022 desde las 10:30 a.m. (horario peruano) en el estadio RCDE de Barcelona en España.

Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro.

MÁS INFORMACIÓN: