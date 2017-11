Laselección peruanacumplió una de las cábalas de Ricardo Gareca y es el particular entrenamiento que tiene el equipo el mismo día del partido y desde las 10 de la mañana el equipo se trasladó desde el Swissotel hasta la Videna para una práctica que sirve para aliviar la tensión del decisivo partido de esta noche rumbo a Rusia 2018entre Perú vs Nueva Zelanda [EN VIVO].



El técnico de la selección peruana, Ricardo Garca, instauró esta inusual modalidad de entrenamiento para aliviar la ansiedad de sus jugadores cada vez que tienen que afrontar un duelo en horas de la noche. Mas no así cada vez que tuviera que jugar en horas de la tarde.



La selección peruana abandonó el Swissotel en medio de una gran muchadumbre que se acercó hasta las ventanillas del bus para sacar una fotografía de los jugadores y una gran cobertura de la prensa que siguió cada movimiento de los seleccionados a tan poco de jugar su clasificación a Rusia 2018.

Así recibieron a la selección peruana en su llegada a la Videna @elbocononlinepic.twitter.com/sC8jMhyJlo — Silvana Palacios (@SilvanaVanita94) 15 de noviembre de 2017

El recibimiento de la selección peruana en la Videna no fue distinto, los hinchas llevaron la camiseta más grande de la 'Blanquirroja' hasta la puerta de la FPF y de esa manera demostraron su apoyo aquellos fanáticos que no tuvieron la suerte de adquirir los 20 mil boleros puestos a la venta para el duelo de esta noche, 9:15 p.m., ante Nueva Zelanda, el último paso previo a Rusia 2018.