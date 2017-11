Perú vs Nueva Zelanda: El periodista Erick Osores tuvo un loable gesto con el famoso hincha de la blanquirroja el 'israelita' pero este le dio una respuesta inesperada.

Erick Osores valoró la entrega y amor por la bicolor del hincha 'israelita', pidió hablar con él en pleno enlace en vivo de canal N, previo al repechaje Perú vs Nueva Zelanda.



El 'israelita' accedió y agradeció las palabras de Erick Osores, pero le contó que no pudo entrar al Perú vs Colombia y que ahora no tenía una entrada para el duelo con Nueva Zelanda. De inmediato el periodista deportivo le prometió que iba a entrar al Estadio Nacional. Ello, como reconocimiento a su fidelidad con la blanquirroja.



Pero de inmediato el 'israelita' dio una respuesta insólita y en vez de reaccionar positivamente con Osores, mencionó que el alcalde le iba a regalar el pasaje a Rusia 2018.

Mira la peculiar respuesta del israelita a Erick Osores:

"Erick no tengo entrada", le dijo el israelita a Osores, quien respondió "Papito lindo yo te doy tu entrada. Yo te hago entrar, tranquilo". "¿Usted me hará entrar?", preguntó incrédulo el hincha en pleno vivo.



Y de inmediato vino lo peor. "¡Uy gracias! y le digo a todo el Perú que el alcalde de San Juan de Miraflores Javier Altamirano me ha regalado mi pasaje a Rusia", contestó el israelita. ¡Plop!



Así, el loable gesto de Osores, quedó empequeñecido por la peculiar respuesta del 'israelita', quien se mandó a revelar la dádiva del burgomaestre. El periodista solo atinó a seguir con su propuesta y culminar la entrevista.

